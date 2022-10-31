Фото: В Європу зі США прямує авіаносна ударна група з винищувачами та гелікоптерами (wikipedia.org)

Ударна група кораблів ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS Gerald Ford прибуде до Європи у середині листопопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UK Defence Journal.

Судна стануть на якір на базі в Портсмуті, що на півдні Англії. На борту авіаносця перебувають 90 літаків і гелікоптерів, зокрема новітні винищувачі F-35C. Разом із USS Gerald Ford до Великої Британії прибудуть декілька есмінців, ракетний крейсер та ударний атомний підводний човен.