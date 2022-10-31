В Європу зі США прямує авіаносна ударна група з винищувачами та гелікоптерами
Фото: В Європу зі США прямує авіаносна ударна група з винищувачами та гелікоптерами (wikipedia.org)
Ударна група кораблів ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS Gerald Ford прибуде до Європи у середині листопопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UK Defence Journal.
Судна стануть на якір на базі в Портсмуті, що на півдні Англії.
На борту авіаносця перебувають 90 літаків і гелікоптерів, зокрема новітні винищувачі F-35C.
Разом із USS Gerald Ford до Великої Британії прибудуть декілька есмінців, ракетний крейсер та ударний атомний підводний човен.
Нагадаємо, у жовтні Японія та США проводили спільні військові навчання за участю американського авіаносця USS Ronald Reagan на тлі ракетних пусків Північної Кореї.
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