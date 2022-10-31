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В Европу из США следует авианосная ударная группа с истребителями и вертолетами

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Понедельник 31 октября 2022 04:49
В Европу из США следует авианосная ударная группа с истребителями и вертолетами Фото: В Европу из США следует авианосная ударная группа с истребителями и вертолетами (wikipedia.org)
Автор: Олег Васкив

Ударная группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford прибудет в Европу в середине ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UK Defence Journal.

Суда станут на якорь на базе в Портсмуте на юге Англии.

На борту авианосца находятся 90 самолетов и вертолетов, в том числе новейшие истребители F-35C.

Вместе с USS Gerald Ford в Великобританию прибудут несколько эсминцев, ракетный крейсер и ударная атомная подлодка.

Напомним, в октябре Япония и США проводили совместные военные учения с участием американского авианосца USS Ronald Reagan на фоне ракетных пусков Северной Кореи.

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