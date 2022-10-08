Японія, США та Південна Корея проводять спільні навчання за участю авіаносної групи

Японія і США проводять спільні військові навчання за участю американського авіаносця USS Ronald Reagan на тлі ракетних пусків Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

"В умовах все більш серйозної обстановки у плані безпеки навколо Японії, включаючи неодноразові запуски балістичних ракет Північною Кореєю, Сили самооборони Японії та Збройні сили США проводять двосторонні навчання", - йдеться у заяві Пентагону.

У навчаннях, що проводяться в Японському морі, задіяні ударна група авіаносця USS Ronald Reagan, два есмінці ВМС Японії та один південнокорейський есмінець.

"Ці навчання посилають чіткий сигнал про союзницьку єдність між нашими країнами та підвищують оперативну сумісність наших колективних сил", - йдеться у спільній заяві трьох країн-учасниць.