Європу слід переконати, що наміри РФ - не просто слова, - Науседа

За його словами, Литва має й надалі прагнути переконати своїх союзників, "особливо тих, що на заході чи півдні", що агресивні наміри Росії - це не просто риторика, а реальність.

"Жодна європейська країна не може почуватися в безпеці, не будучи готовою", - сказав Науседа.

Під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв Литви, президент, зокрема, приділив багато уваги підтримці України та ролі Литви в міжнародних організаціях.

"Європі належить узяти на себе велику відповідальність за майбутнє України. Литва готова і далі подавати приклад", - заявив глава держави.