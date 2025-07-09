Європу слід переконати, що наміри РФ - не просто слова, - Науседа

Необхідно прагнути переконати союзників у тому, що агресивні наміри Росії - не риторика, а реальність.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.lt.
За його словами, Литва має й надалі прагнути переконати своїх союзників, "особливо тих, що на заході чи півдні", що агресивні наміри Росії - це не просто риторика, а реальність.
"Жодна європейська країна не може почуватися в безпеці, не будучи готовою", - сказав Науседа.
Під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв Литви, президент, зокрема, приділив багато уваги підтримці України та ролі Литви в міжнародних організаціях.
"Європі належить узяти на себе велику відповідальність за майбутнє України. Литва готова і далі подавати приклад", - заявив глава держави.
Нагадаємо, країни Балтії займаються підготовкою до ймовірних загроз з боку Росії. Науседа раніше наголосив, що трьом країнам необхідний комплексний план безпеки.
На думку міністрів оборони країн Балтії, у разі припинення вогню в Україні, Кремль почне активне перекидання військ на північний схід для підготовки до війни з НАТО.
Крім того, Науседа не відчуває завершення війни в Україні найближчим часом.
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