"Країнам Балтії потрібен план А, Б і В": Науседа про підготовку до загроз з боку РФ
Країни Балтії готуються до можливих загроз з боку Росії. Президент Литви Гітанас Науседа наголошує на важливості комплексного плану безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Попри членство в НАТО, Естонія, Латвія та Литва залишаються найбільш вразливими перед потенційним нападом Росії.
Науседа прямо говорить: через малу територію та близькість до РФ балтійські країни не мають "стратегічної глибини", як Україна. Відстань до Балтійського моря лише 200 км.
Сувалкський коридор - вузька ділянка, яка легко може бути перекрита російськими військами з Калінінграда та Білорусі.
"Ми говоримо про захист нашої території протягом певного періоду, а потім очікуємо, що прийде підкріплення", - заявив Науседа.
НАТО посилює присутність
На великому полігоні НАТО в Пабраде, поблизу кордону з Росією, спостерігається зростання активності.
Між 2022 і 2025 роками там збудували нові військові об’єкти. Проте лідери країн Балтії готуються до можливого послаблення участі США в обороні Європи.
Науседа каже, що країнам Балтії потрібен план А, Б і В, оскільки вирують питання щодо зобов'язань США перед Європою.
"Американці йдуть. Ми всі повинні усвідомити це та змиритися з цим", - заявив один із високопоставлених балтійських чиновників.
Балтія може стати першою ціллю у разі масштабної ескалації. Незважаючи на гарантії НАТО, країни регіону вже зараз вимагають більше конкретики щодо захисту від союзників.
Нагадаємо, що Financial Times опублікувало статтю, в якій опитало міністрів оборони Литви, Латвії та Естонії.
Враховуючи відповідні коментарі в статті йдеться, що припинення вогню в Україні різко підвищить загрозу безпеці для країн Балтії. Журналісти наголошують, що РФ не припинить переозброєння і перекидання військ на північно-східний фланг НАТО.
Крім того, ще в січні РБК-Україна писало, що на Заході активно заговорили про загрозу РФ проти одного з членів НАТО. Зокрема медіа вже тоді публікували сценарії та інфографіки, а чиновники закликали готуватися до можливої війни. Докладніше про це, військові потенціали Росії та НАТО, а також про те, як може розвиватися конфлікт, - читайте в матеріалі.
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