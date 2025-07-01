ua en ru
Вт, 01 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Країнам Балтії потрібен план А, Б і В": Науседа про підготовку до загроз з боку РФ

Вівторок 01 липня 2025 14:27
UA EN RU
"Країнам Балтії потрібен план А, Б і В": Науседа про підготовку до загроз з боку РФ Фото: Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Країни Балтії готуються до можливих загроз з боку Росії. Президент Литви Гітанас Науседа наголошує на важливості комплексного плану безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Попри членство в НАТО, Естонія, Латвія та Литва залишаються найбільш вразливими перед потенційним нападом Росії.

Науседа прямо говорить: через малу територію та близькість до РФ балтійські країни не мають "стратегічної глибини", як Україна. Відстань до Балтійського моря лише 200 км.

Сувалкський коридор - вузька ділянка, яка легко може бути перекрита російськими військами з Калінінграда та Білорусі.

"Ми говоримо про захист нашої території протягом певного періоду, а потім очікуємо, що прийде підкріплення", - заявив Науседа.

НАТО посилює присутність

На великому полігоні НАТО в Пабраде, поблизу кордону з Росією, спостерігається зростання активності.

Між 2022 і 2025 роками там збудували нові військові об’єкти. Проте лідери країн Балтії готуються до можливого послаблення участі США в обороні Європи.

Науседа каже, що країнам Балтії потрібен план А, Б і В, оскільки вирують питання щодо зобов'язань США перед Європою.

"Американці йдуть. Ми всі повинні усвідомити це та змиритися з цим", - заявив один із високопоставлених балтійських чиновників.

Балтія може стати першою ціллю у разі масштабної ескалації. Незважаючи на гарантії НАТО, країни регіону вже зараз вимагають більше конкретики щодо захисту від союзників.

Нагадаємо, що Financial Times опублікувало статтю, в якій опитало міністрів оборони Литви, Латвії та Естонії.

Враховуючи відповідні коментарі в статті йдеться, що припинення вогню в Україні різко підвищить загрозу безпеці для країн Балтії. Журналісти наголошують, що РФ не припинить переозброєння і перекидання військ на північно-східний фланг НАТО.

Крім того, ще в січні РБК-Україна писало, що на Заході активно заговорили про загрозу РФ проти одного з членів НАТО. Зокрема медіа вже тоді публікували сценарії та інфографіки, а чиновники закликали готуватися до можливої війни. Докладніше про це, військові потенціали Росії та НАТО, а також про те, як може розвиватися конфлікт, - читайте в матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Балтия Російська Федерація
Новини
Пролетіли понад 1300 кілометрів: дрони СБУ атакували завод "Купол" в Іжевську, - джерела
Пролетіли понад 1300 кілометрів: дрони СБУ атакували завод "Купол" в Іжевську, - джерела
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду