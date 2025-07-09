Европу нужно убедить, что намерения РФ - не просто слова, - Науседа

По его словам, Литва должна и впредь стремиться убедить своих союзников, "особенно находящихся западнее или южнее", что агрессивные намерения России - это не просто риторика, а реальность.

"Ни одна европейская страна не может чувствовать себя в безопасности, не будучи готовой", - сказал Науседа.

В ходе встречи с руководителями дипломатических представительств Литвы, президент, в частности, уделил много внимания поддержке Украины и роли Литвы в международных организациях.

"Европе предстоит взять на себя большую ответственность за будущее Украины. Литва готова и далее подавать пример", - заявил глава государства.