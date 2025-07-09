Европу нужно убедить, что намерения РФ - не просто слова, - Науседа

Необходимо стремиться убедить союзников в том, что агрессивные намерения России - не риторика, а реальность.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.lt.
По его словам, Литва должна и впредь стремиться убедить своих союзников, "особенно находящихся западнее или южнее", что агрессивные намерения России - это не просто риторика, а реальность.
"Ни одна европейская страна не может чувствовать себя в безопасности, не будучи готовой", - сказал Науседа.
В ходе встречи с руководителями дипломатических представительств Литвы, президент, в частности, уделил много внимания поддержке Украины и роли Литвы в международных организациях.
"Европе предстоит взять на себя большую ответственность за будущее Украины. Литва готова и далее подавать пример", - заявил глава государства.
Напомним, страны Балтии занимаются подготовкой к вероятным угрозам со стороны России. Науседа ранее подчеркнул, что трем странам необходим комплексный план безопасности.
По мнению министров обороны стран Балтии, в случае прекращения огня в Украине, Кремль начнет активную переброску войск на северо-восток для подготовки к войне с НАТО.
Кроме того, Науседа не ощущает завершения войны в Украине в ближайшее время.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.