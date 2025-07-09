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Европу нужно убедить, что намерения РФ - не просто слова, - Науседа

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Необходимо стремиться убедить союзников в том, что агрессивные намерения России - не риторика, а реальность.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.lt.

По его словам, Литва должна и впредь стремиться убедить своих союзников, "особенно находящихся западнее или южнее", что агрессивные намерения России - это не просто риторика, а реальность.

"Ни одна европейская страна не может чувствовать себя в безопасности, не будучи готовой", - сказал Науседа.

В ходе встречи с руководителями дипломатических представительств Литвы, президент, в частности, уделил много внимания поддержке Украины и роли Литвы в международных организациях.

"Европе предстоит взять на себя большую ответственность за будущее Украины. Литва готова и далее подавать пример", - заявил глава государства.

Напомним, страны Балтии занимаются подготовкой к вероятным угрозам со стороны России. Науседа ранее подчеркнул, что трем странам необходим комплексный план безопасности.

По мнению министров обороны стран Балтии, в случае прекращения огня в Украине, Кремль начнет активную переброску войск на северо-восток для подготовки к войне с НАТО.

Кроме того, Науседа не ощущает завершения войны в Украине в ближайшее время.

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Гитанас Науседа