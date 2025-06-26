Не бачу світла в кінці тунелю: президент Литви про перспективи завершення війни в Україні
Президент Литви Гітанас Науседа не бачить підстав для оптимізму щодо завершення війни в Україні найближчим часом. Він заявив, що Росія лише імітує мирний процес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседу.
"Я сподіваюся, що до моменту ухвалення наступної багаторічної фінансової перспективи війна в Україні буде завершена. Але наразі я не великий оптиміст", - заявив він.
Литовський лідер пояснив свою позицію тим, що Росія лише імітує мирний процес. За словами президента, Москва не демонструє реального бажання просуватися вперед.
"Я не бачу світла в кінці тунелю. Це через небажання Росії рухатися вперед - вона лише удає, імітує переговори", - каже він.
Науседа підкреслив, що припинення вогню є ключовою умовою для початку мирного діалогу, однак нині цього немає. Тому, наголосив він, реакція має бути однозначною.
"Ми повинні запровадити 18-й пакет санкцій. На мою думку, цей пакет є добрим, сильним і достатнім. Але, звісно, ми маємо уникнути будь-яких винятків чи пом’якшень у ньому", - наголосив він.
Окремо Науседа акцентував на важливості трансатлантичної єдності. Він підтримав ініціативу залучення третіх країн до європейських схем оборонних закупівель.
Щодо майбутнього України в ЄС, Науседа закликав до прискорення переговорного процесу та недопущення подвійних стандартів.
"Неприйнятно, коли ми бачимо вибірковий підхід до країн, що прагнуть стати членами ЄС. Я маю на увазі Молдову та Україну. Обидві країни докладають великих зусиль і досягають непоганих результатів у впровадженні реформ. Але, на жаль, через деякі двосторонні перешкоди Україна не може відкрити перший кластер переговорів", - зауважив президент.
Він вважає, що цей кластер має бути відкритий якнайшвидше, а до кінця року - й усі інші.
"Корисно встановити політичну ціль. Наприклад, бачити Україну членом Європейського Союзу з 1 січня 2030 року", - поділився він баченням, додавши, що "це складне завдання, але водночас воно мотивує".
Нагадаємо, вчора на полях саміту НАТО в Гаазі пролунала заява міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса. Він наголосив, що після завершення війни на Близькому Сході настав час зосередити зусилля на припиненні війни в Україні. Для цього, за його словами, необхідно терміново посилити тиск на Росію - зокрема, союзники по НАТО мають якнайшвидше ухвалити 18-й пакет санкцій проти Кремля.
Також стало відомо, що сьогодні, 26 червня, Європейський союз може ввести новий, 18-й за рахунком пакет санкцій проти Росії. Таким чином, реалізовується програма із примусу Кремля до мирних переговорів в Україні.
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