Европу накрыло гигантское пылевое облако из Сахары: чем это грозит

"Очень плотное облако пыли Сахары последние пару дней движется над Средиземным морем в Италию и юго-восточную Европу. В сочетании с исключительно высокими температурами, влияющие на регион, эта пыль способствует снижению видимости, респираторным заболеванием и снижению индекса качества воздуха",- говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня облако пыли распространится на юго-восточную часть Европы, включая Словению, Хорватию и Сербию.

Кроме того, 25 июня от пылевого облака пострадают южная Италия и западная Греция.

Вчера огромный шлейф пыли пролетел над Сицилией и югом Италии, большой частью Боснии и Герцеговины, Албанией и западной Грецией.