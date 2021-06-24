Європу накрила гігантська пилова хмара з Сахари: чим це загрожує

"Дуже щільна хмара пилу Сахари останні пару днів рухається над Середземним морем до Італії та південно-східної Європи. У поєднанні з виключно високими температурами, що впливають на регіон, цей пил сприяє зниженню видимості, респіраторним захворюванням та зниженню індексу якості повітря", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні хмара пилу пошириться на південно-східну частину Європи, включаючи Словенію, Хорватію та Сербію.

Крім того, 25 червня від пилової хмари постраждають південна Італія і західна Греція.

Вчора величезний шлейф пилу пролетів над Сицилією і півднем Італії, великою частиною Боснії і Герцеговини, Албанією і західною Грецією.