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Пылевая буря в Киеве: синоптики рассказали, когда ситуация улучшится

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Киев, Вторник 22 июня 2021 18:51
Пылевая буря в Киеве: синоптики рассказали, когда ситуация улучшится Фото: Киев накрыла пылевая буря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Причиной пылевой бури, которая накрыла Киев и часть Левобережной Украины, стало выдувание почвы в южных районах России и усиление скорости ветра. Пылевая буря не несет угрозы жизни и здоровью украинцев.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Как поясняют в ГСЧС, усиление скорости ветра до 20 метров в секунду в Киеве дополнительно повлекло выдувание с дорожного покрытия и улиц мелко дисперсной пыли, а повышение влажности способствует ухудшению видимости.

"Ситуация улучшится к середине ночи, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время", - отметили в службе.

Как писало РБК-Украина, на Левобережье пришел так называемый "Астраханский суховей". Именно из-за этого суховея столица оказалась под пылевой бурей.

Напомним, повышение концентраций пыли в воздухе наблюдается в Дарницком и Днепровском районах Киева.

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