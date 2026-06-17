Європу накриє нова рекордна хвиля спеки

Де буде найспекотніше

За останніми прогнозами, потужна хвиля спеки почне посилюватися наприкінці цього тижня. Найбільше від неї постраждають країни Західної Європи.

З понеділка по середу температура в південних районах Іспанії, Португалії та Франції може сягнути 43-45 градусів. Найвищі показники прогнозують в іспанському регіоні Андалусія.

Метеорологи попереджають, що місцями температура буде приблизно на 20 градусів вищою за середні показники для цієї пори року.

Спека пошириться на інші країни

Температура близько 40 градусів очікується також у Мадриді та Парижі.

Водночас у Римі, Відні та Будапешті прогнозують понад 35 градусів. Спекотна погода тимчасово дістанеться і південних районів Великої Британії, включно з Лондоном.

За попередніми оцінками, у країнах Середземномор'я хвиля спеки може тривати до кінця червня, а в окремих районах - ще довше.

Фото: тепловий купол над Європою (polskieradio24.pl)

Чому температура так різко зросте

Причиною аномальної спеки синоптики називають так званий "тепловий купол".

Це явище виникає під впливом потужної області високого тиску, яка затримує гаряче повітря над великими територіями. Через це тепло накопичується, хмар стає менше, а температура продовжує зростати протягом кількох днів або навіть тижнів.

Що відомо про можливі рекорди

Метеорологічні моделі показують, що окремі райони Іспанії та Франції можуть наблизитися до одних із найвищих температур червня за всю історію спостережень.

Синоптики зазначають, що остаточні значення ще можуть уточнюватися, однак прогноз уже зараз свідчить про дуже потужну хвилю спеки в західній частині континенту.