Европу накроет новая рекордная волна жары

В странах Западной Европы уже в ближайшие дни ожидается резкое повышение температуры. Местами температура воздуха может достигать 45 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ONET и Polskieradio24.
По последним прогнозам, мощная волна жары начнет усиливаться в конце этой недели. Больше всего от нее пострадают страны Западной Европы.
С понедельника по среду температура в южных районах Испании, Португалии и Франции может достичь 43-45 градусов. Самые высокие показатели прогнозируются в испанском регионе Андалусия.
Метеорологи предупреждают, что местами температура будет примерно на 20 градусов выше средних показателей для этого времени года.
Температура около 40 градусов ожидается также в Мадриде и Париже.
В то же время в Риме, Вене и Будапеште прогнозируют более 35 градусов. Жаркая погода временно охватит и южные районы Великобритании, включая Лондон.
По предварительным оценкам, в странах Средиземноморья волна жары может продлиться до конца июня, а в отдельных районах - еще дольше.
Причиной аномальной жары синоптики называют так называемый "тепловой купол".
Это явление возникает под воздействием мощной области высокого давления, которая задерживает горячий воздух над обширными территориями. Из-за этого тепло накапливается, облаков становится меньше, а температура продолжает расти в течение нескольких дней или даже недель.
Метеорологические модели показывают, что отдельные районы Испании и Франции могут приблизиться к одним из самых высоких температур июня за всю историю наблюдений.
Синоптики отмечают, что окончательные значения ещё могут уточняться, однако прогноз уже сейчас свидетельствует о очень сильной волне жары в западной части континента.
Между тем, как сообщало РБК-Украина, лето 2026 года в Европе может сопровождаться не только жарой, но и ливнями, а также проблемами с водными ресурсами. Эксперты предупреждали, что погодные контрасты в этом сезоне могут усилиться.
Также мы писали, что май 2026 года вошел в число самых теплых за всю историю наблюдений в ряде регионов. Тогда синоптики уже фиксировали нетипично высокие для весны температуры.