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Трамп заінтригував заявою про шлях до миру в Україні

16:40 07.07.2026 Вт
2 хв
Президент США дав позитивний прогноз
aimg Іван Носальський
Трамп заінтригував заявою про шлях до миру в Україні Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп вважає, що Україні та Росії вдасться домовитися про завершення війни.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Американський лідер нагадав, що він мав досить тривалу розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, після чого він зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

"Думаю, вони обидва хочуть домовитись. Шкода, що це зайняло стільки часу, але я думаю, що щось буде, щось вийде", - додав Трамп.

Також він зазначив, що турецький лідер допомагає у мирних зусиллях для завершення війни РФ проти України.

Окремо Трамп сказав, що він "не може дивитись" на те, що відбувається на полі бою в Україні.

"Я бачив знімки з тих полів битв - це війна дронів. Це війна з використанням дронів. Це абсолютно нова технологія... Люди навіть не повірять, наскільки жорстока ця війна. А я бачив поля битв", - додав він.

Трамп розраховує на завершення війни

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про те, що завершення війни РФ проти України наближається швидше, ніж здається.

На його думку, навіть незважаючи на вчорашній масований удар по Києву, російський диктатор Володимир Путін нібито хоче завершити війну.

До речі, президент України Володимир Зеленський вже завтра, 8 липня, зустрінеться із Трампом на полях саміту НАТО.

Очікується, що ключовою темою переговорів двох лідерів стануть системи ППО Patriot.

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