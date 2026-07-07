В Европе сомневаются, что встреча Трампа и Зеленского принесет результат, - Bloomberg

Украина подходит к переговорам с США в более сильной позиции, но союзники Киева не верят в скорые решения по давлению на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп, как ожидается, проведут переговоры в среду на саммите НАТО в Анкаре.

Европейские союзники признают, что Украина укрепила переговорные позиции благодаря развитию производства дронов и опыту ведения войны. В то же время, они осторожно оценивают перспективы предстоящей встречи.

По словам двух собеседников агентства, осведомленных о ситуации, переговоры Трампа и Зеленского, вероятно, состоятся в хорошей атмосфере. Однако из-за непредсказуемости президента США нет уверенности, что они завершатся конкретными решениями.

Европейские чиновники также не ожидают, что после переговоров Трамп существенно усилит давление на Россию. Речь идет как о новых санкциях, так и о возобновлении поставок американского оружия Украине.