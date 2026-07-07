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В Европе сомневаются, что встреча Трампа и Зеленского принесет результат, - Bloomberg

18:25 07.07.2026 Вт
2 мин
Почему европейские союзники осторожно оценивают перспективы переговоров в Анкаре?
aimg Мария Науменко
В Европе сомневаются, что встреча Трампа и Зеленского принесет результат, - Bloomberg Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Украина подходит к переговорам с США в более сильной позиции, но союзники Киева не верят в скорые решения по давлению на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп, как ожидается, проведут переговоры в среду на саммите НАТО в Анкаре.

Европейские союзники признают, что Украина укрепила переговорные позиции благодаря развитию производства дронов и опыту ведения войны. В то же время, они осторожно оценивают перспективы предстоящей встречи.

По словам двух собеседников агентства, осведомленных о ситуации, переговоры Трампа и Зеленского, вероятно, состоятся в хорошей атмосфере. Однако из-за непредсказуемости президента США нет уверенности, что они завершатся конкретными решениями.

Европейские чиновники также не ожидают, что после переговоров Трамп существенно усилит давление на Россию. Речь идет как о новых санкциях, так и о возобновлении поставок американского оружия Украине.

Напомним, 8 июля Владимир Зеленский должен встретиться с Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Анкаре. Одной из ключевых тем переговоров могут стать системы ПВО Patriot для Украины.

В то же время CNN писало, что Трамп отправился на саммит без особого энтузиазма из-за давнего скепсиса относительно обязательств США защищать Европу и претензии к союзникам.

Однако накануне Трамп заявил, что Украина и Россия якобы хотят договориться о завершении войны. Он также сказал, что не может смотреть на последствия боевых действий в Украине и назвал войну "войной дронов".

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