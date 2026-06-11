У Європі спробують переконати Трампа підтримати переговори з РФ, - ЗМІ

За даними джерел агентства, Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що ситуація у війні останнім часом змінилася на користь України.

На їхню думку, це створює можливість для переговорів, які виходитимуть за рамки підходів, що сформувалися після зустрічі Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці минулого року.

Що пропонують європейські країни

Лідери так званої групи E3 виступають за негайне припинення вогню.

Вони пропонують розпочати переговори, взявши за основу нинішню лінію фронту, а також надати Україні надійні гарантії безпеки, включно з можливим розгортанням багатонаціональних сил.

Ці пропозиції були викладені у спільній заяві з президентом України Володимиром Зеленським після переговорів у Лондоні.

Чого хочуть досягти в Європі

Як зазначає Bloomberg, країни E3 бачать можливість повернути Європі більш вагому роль у переговорному процесі. Це відбувається на тлі того, що переговори під керівництвом США зайшли в глухий кут, а Вашингтон дедалі більше зосереджується на протистоянні з Іраном.

За словами співрозмовників агентства, європейські лідери хочуть, щоб Трамп підтримав їхні пропозиції та посилив тиск на Росію.

У разі успіху це може відкрити шлях до нових переговорів вже наступного місяця за участю представників Європи, США, України та Росії.

Нові санкції проти Росії

Джерела Bloomberg також повідомили, що Велика Британія та Європейський Союз працюють над новим пакетом санкцій проти Росії, який можуть запровадити найближчими тижнями.

Водночас співрозмовники агентства наголосили, що ці плани ще можуть змінитися.

Окремо європейські країни прагнуть не допустити повторення ситуації минулої зими, коли російська армія завдавала масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі, залишаючи частину населення без світла та опалення.