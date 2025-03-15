Зеленський про іноземний контингент в Україні: Росія не може щось вирішувати
Росія не має права впливати на рішення щодо безпеки України та Європи. Іноземний контингент на українській землі - це гарантія миру.
Про це розповів український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.
"Дуже поганий сигнал - прислухатися до думки росіян щодо контингенту. Контингент має бути розміщений на українській землі. Це гарантія безпеки для України і для Європи", - наголосив президент.
Водночас зеленський зауважив, що, якщо російський диктатор Володимир Путін хоче ввести якийсь іноземний контингент на територію Росії - це його справа.
"Але це не його справа - вирішувати щось про безпеку України та Європи", - додав глава України.
Припинення вогню
Нагадаємо, днями Україна прийняла пропозицію США припинити вогонь із Росією на 30 днів. Вже 13 березня, американські чиновники почали обговорення цього питання з російською стороною. Однак Москва поки що не дала остаточної відповіді.
При цьому російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що його турбують "нюанси". Зокрема йдеться про українських воїнів у Курській області, а також постачання Україні західної зброї.
Варто зазначити, що США вже пригрозили ввести найжорсткіші санкції проти Росії, якщо вона не захоче припиняти війну.
Водночас вчора Зеленський пояснив, від чого залежить припинення вогню з Росією.
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