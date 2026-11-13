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У Європі скептичні до перспектив прориву після переговорів в Абу-Дабі, - Politico

05:20 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Едуард Ткач
У Європі скептичні до перспектив прориву після переговорів в Абу-Дабі, - Politico Фото: зустріч делегацій в Абу-Дабі (СЗВ)
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За останні кілька днів між США, Україною та Росією відбулися мирні переговори у різних форматах. Сторони погодили підключення до цих зустрічей Європи, але європейці поки що скептичні щодо можливості прориву в цих переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, уряди європейських країн поки що скептично ставляться до перспектив після останнього раунду переговорів в Абу-Дабі цього тижня.

"Вимоги Росії - це ті самі максималістські вимоги, які ми чуємо вже багато років", - сказав дипломат, який побажав залишитися анонімним, оскільки обговорення мали конфіденційний характер.

Мирні переговори

Нагадаємо, 10 та 11 листопада в Абу-Дабі відбулися перші з лютого мирні переговори між Україною, США та Росією. Після цього спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушили до Москви для зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним, а потім прилетіли до Дубліна для переговорів із предметом України Володимиром Зеленським.

За підсумками цих зустрічей Кушнер повідомив, що Путін погодився допустити Європу на подальші мирні переговори щодо завершення війни в Україні. Він пояснив, що без участі європейської добитися угоди не вийде.

Пізніше він написав пост, у якому підбив підсумки останніх днів. Він заявив про суттєвий прогрес у розумінні побоювань кожної зі сторін, визначенні можливих рішень та виробленні подальшого плану дій.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що майбутня архітектура безпеки Європи безпосередньо залежатиме від того, коли і як закінчиться війна в Україні.

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