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В Европе скептичны к перспективам прорыва после переговоров в Абу-Даби, - Politico

05:20 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
В Европе скептичны к перспективам прорыва после переговоров в Абу-Даби, - Politico Фото: встреча делегаций в Абу-Даби (СРВ)
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За последние несколько дней между США, Украиной и Россией прошли мирные переговоры в разных форматах. Стороны согласовали подключение к этим встречам Европы, но европейцы пока скептичны в возможности прорыва в этих переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, правительства европейских стран пока что скептически относятся к перспективам после последнего раунда переговоров в Абу-Даби на этой неделе.

"Требования России - это те же самые максималистские требования, которые мы слышим уже много лет", - сказал дипломат, который пожелал остаться анонимным, так как обсуждения носили конфиденциальный характер.

Мирные переговоры

Напомним, 10 и 11 ноября в Абу-Даби состоялись первые с февраля мирные переговоры между Украиной, США и Россией. После этого спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Москву для встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным, а потом прилетели в Дублин для переговоров с предметом Украины Владимиром Зеленским.

По итогам этих встреч Кушнер сообщил, что Путин согласился допустить Европу на последующие мирные переговоры по завершению войны в Украине. Он пояснил, что без участия европейской добиться сделки не выйдет.

Позже он написал пост, в котором подвел итоги последних дней. Он заявил о существенном прогрессе в понимании опасений каждой из сторон, определении возможных решений и выработке дальнейшего плана действий.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что будущая архитектура безопасности Европы будет напрямую зависеть от того, когда и как закончится война в Украине.

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