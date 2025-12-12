ua en ru
Трамп готовий допомогти Україні з гарантіями безпеки: що сказав

П'ятниця 12 грудня 2025 02:24
Трамп готовий допомогти Україні з гарантіями безпеки: що сказав Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий допомогти Україні з гарантіями безпеки, оскільки це необхідний фактор, щоб мирна угода була реалізована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час спілкування з пресою журналісти згадали, що в липні Трамп дав зобов'язання Європі брати участь у миротворчому контингенті, якщо буде досягнуто мирної угоди.

"Ви згадували, здається, повітряну підтримку, розвідку тощо. Це зобов'язання залишається чинним? Чи готові США брати участь у цьому?", - запитав репортер.

Відповідь президента США була позитивною.

"Це називається "угода з безпеки"... Так, ми б допомогли. Ми б допомогли з безпекою, тому що це, я думаю, необхідний фактор, щоб усе вийшло", - сказав американський лідер.

При цьому глава Білого дому вважає, що нинішня мирна угода не подобається президенту України Володимиру Зеленському.

"Я думав, що ми були дуже близькі з Росією до укладення угоди. Я думав, що ми були дуже близькі з Україною до угоди. Насправді, крім президента Зеленського, його люди були в захваті від концепції угоди", - каже Трамп.

Він додав, що документ складається з чотирьох або п'яти різних частин, і процес складний, оскільки йдеться про території.

Варто також додати, що 13 грудня, Україна, США та ЄС проведуть у Парижі переговори через спірні пункти плану. Але Трамп досі так і не дав однозначної відповіді, чи будуть на зустрічі американські представники.

"У суботу буде зустріч... Ми сказали, що братимемо участь, якщо вважатимемо, що є хороший шанс досягти результату. Вони хочуть, щоб я був присутній. Вони хочуть, щоб ми були присутні. І ми будемо присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо побачимо хороший шанс (на укладення угоди - ред.). Ми не хочемо витрачати багато часу... ми хочемо, щоб усе було врегульовано", - заявив президент США.

Крім того, Трамп укотре заявив, що США дали Україні близько 300-350 млрд доларів, але нічого не отримали натомість. Але з приходом його до влади, результат таки був досягнутий.

"Я в підсумку отримав рідкоземельні метали натомість, хоча я не витрачав гроші. І зараз ми продаємо зброю НАТО. Ми продаємо зброю за повною ціною... Вони, ймовірно, розподіляють цю зброю Україні", - сказав він.

Глава Білого дому додав, що США беруть участь у війні, а беруть участь у переговорах, тому що Україна і Європа хочуть залученості Вашингтона.

За словами Трампа, війна в Україні не зачіпає США, якщо тільки все не вийде з-під контролю. Оскільки в іншому випадку такі речі закінчуються світовими війнами. Однак Вашингтон цього не хоче.

Війна в Україні Сполучені Штати Америки Дональд Трамп мирний план США Володимир Зеленський
