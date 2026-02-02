Європі потрібен прямий діалог з Росією: у МЗС Франції назвали причину

За словами Барро, Європі потрібен прямий контакт з РФ, щоб відстоювати власні інтереси.

"Європейці, які зараз є основними фінансовими та військовими спонсорами України, повинні мати канал для відстоювання своїх інтересів, не делегуючи відповідальність нікому іншому", - сказав глава МЗС Франції.

При цьому він додав, що за спостереженнями Франції, глава Кремля Володимир Путін не виявляє жодних ознак реального бажання рухатися до миру. Зокрема, це підтверджують останні обстріли РФ по мирному населенню. Серед них - обстріл пасажирського поїзда "Барвінкове - Львів, Чоп", які Барро назвав воєнним злочином.

Також французький дипломат додав, що Україна може розраховувати на підтримку.

"Сьогодні 100% фінансової допомоги Україні надходить з Європи. Основна частина розвідувальної та військової підтримки також надходить з Європи... Україна знає, що може розраховувати на непохитну підтримку європейців", - резюмував Барро.