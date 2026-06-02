У Європі побачили "сигнал" у посиленні ударів РФ по Києву, - WP

19:14 02.06.2026 Вт
2 хв
Може йтися про сигнал, який відображає внутрішні труднощі Росії
aimg Анастасія Никончук
У Європі побачили "сигнал" у посиленні ударів РФ по Києву, - WP Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Європейські чиновники вважають, що посилення російських ударів по Києву може бути пов'язане не тільки з військовою ситуацією, а й зі спробою вплинути на подальший хід можливих переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Washington Post.

Читайте також: У Дніпрі оголосили жалобу, є новий "приліт" у будинок: всі подробиці обстрілу РФ

У Європі фіксують думку, що зростання інтенсивності російських атак на Київ може мати не лише військове, а й політичне пояснення. Про це повідомили європейські чиновники, які говорили на умовах анонімності.

За їхньою оцінкою, посилення ударів може відображати зростаючі труднощі Росії у військовій та економічній сферах. На цьому тлі не виключається, що Москва може намагатися вплинути на перспективи відновлення переговорів, які залишаються в глухому куті.

У ЄС припускають, що подібна ескалація може бути елементом тиску з розрахунком на майбутню угоду на умовах, більш вигідних для російської сторони.

Зазначимо, що українська розвідка отримала дані про можливі об'єкти майбутніх російських ударів, які можуть бути пов'язані з оборонною промисловістю. За інформацією, йдеться про низку підприємств оборонного сектору на території РФ, які розглядаються як потенційні цілі для подальших атак.

Також, за оцінками, російські війська можуть продовжити атаки на цивільну інфраструктуру України і навіть посилити їхню інтенсивність. Експерти розглядають кілька можливих сценаріїв подальших ударів, які можуть реалізувати окупаційні сили найближчим часом.

Нагадуємо, що в ніч на 2 червня Росія завдала масштабного комбінованого удару по території України, задіявши різні засоби ураження. Унаслідок атаки кілька міст опинилися під обстрілом, зафіксовано руйнування інфраструктури, пошкодження об'єктів і є постраждалі серед цивільного населення.

Обстріл України: вже понад 100 поранених, серед жертв - рятувальник, який їхав на виклик
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни