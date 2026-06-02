В Европе увидели "сигнал" в усилении ударов РФ по Киеву, - WP

19:14 02.06.2026 Вт
Речь может идти о сигнале, который отражает внутренние трудности России
aimg Анастасия Никончук
В Европе увидели "сигнал" в усилении ударов РФ по Киеву, - WP
Европейские чиновники считают, что усиление российских ударов по Киеву может быть связано не только с военной ситуацией, но и с попыткой повлиять на дальнейший ход возможных переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Washington Post.

В Европе фиксируют мнение, что рост интенсивности российских атак на Киев может иметь не только военное, но и политическое объяснение. Об этом сообщили европейские чиновники, говорившие на условиях анонимности.

По их оценке, усиление ударов может отражать возрастающие трудности России в военной и экономической сферах. На этом фоне не исключается, что Москва может пытаться повлиять на перспективы возобновления переговоров, которые остаются в тупике.

В ЕС допускают, что подобная эскалация может быть элементом давления с расчетом на будущую сделку на условиях, более выгодных для российской стороны.

Отметим, что украинская разведка получила данные о возможных объектах будущих российских ударов, которые могут быть связаны с оборонной промышленностью. По информации, речь идет о ряде предприятий оборонного сектора на территории РФ, которые рассматриваются как потенциальные цели для дальнейших атак.

Также, по оценкам, российские войска могут продолжить атаки на гражданскую инфраструктуру Украины и даже усилить их интенсивность. Эксперты рассматривают несколько возможных сценариев дальнейших ударов, которые могут реализовать оккупационные силы в ближайшее время.

Напоминаем, что в ночь на 2 июня Россия нанесла масштабный комбинированный удар по территории Украины, задействовав различные средства поражения. В результате атаки несколько городов оказались под обстрелом, зафиксированы разрушения инфраструктуры, повреждения объектов и есть пострадавшие среди гражданского населения.

