У Європі очікують завершення війни в Україні до 2030 року

У Європі розраховують, що війна в Україні завершиться до 2030 року, що дасть час підготуватися до можливих загроз з боку РФ.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив начальник Генштабу армії Бельгії Фредерік Вансіна в інтерв’ю Le Soir.

"2030 рік буде важким часом для Європи. До того часу війна в Україні, ми сподіваємося, закінчиться. Росія буде там зі своєю армією чисельністю від 650 000 до 700 000 досвідчених солдатів", - сказав він.

За його словами, до цього часу Європа має посилити власну обороноздатність та вийти на такий рівень військової готовності, щоб надіслати чіткий сигнал російському диктатору.

"Тож у 2030 році ми повинні мати змогу сказати Володимиру Путіну, що навіть без американців він не виграє війну проти Європи. У нас ще є кілька років попереду. Завдяки мужності та крові українців, які купують для нас цей час. Ось чому ми так рішуче їх підтримуємо", - додав він.

За словами Вансіна, наразі війна в Україні фактично зайшла у глухий кут, однак Росія зберігає значний військовий потенціал - на фронті перебуває до 700 тисяч досвідчених військових.

"У Росії все ще функціонує військова економіка, яка щодня виробляє військову техніку, а російський наратив залишається войовничим і наступальним", - сказав начальник бельгійського Генштабу.

Він також нагадав про плани Путіна збільшити чисельність армії до 1,5 мільйона осіб та агресивну риторику РФ щодо повернення до кордонів 1997 року, що означає витіснення НАТО з Центральної Європи.

"Як тільки цей конфлікт в Україні закінчиться, нам потрібно буде бути достатньо сильними в Європі, щоб стримувати росіян. І все це на тлі наших нинішніх відносин зі Сполученими Штатами", - резюмував Вансіна.