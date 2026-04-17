В Европе ожидают завершения войны в Украине до 2030 года
В Европе рассчитывают, что война в Украине завершится до 2030 года, что даст время подготовиться к возможным угрозам со стороны РФ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник Генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина в интервью Le Soir.
"2030 год будет тяжелым временем для Европы. К тому времени война в Украине, мы надеемся, закончится. Россия будет там со своей армией численностью от 650 000 до 700 000 опытных солдат", - сказал он.
По его словам, к этому времени Европа должна усилить собственную обороноспособность и выйти на такой уровень военной готовности, чтобы послать четкий сигнал российскому диктатору.
"Поэтому в 2030 году мы должны иметь возможность сказать Владимиру Путину, что даже без американцев он не выиграет войну против Европы. У нас еще есть несколько лет впереди. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые покупают для нас это время. Вот почему мы так решительно их поддерживаем", - добавил он.
По словам Вансина, сейчас война в Украине фактически зашла в тупик, однако Россия сохраняет значительный военный потенциал - на фронте находится до 700 тысяч опытных военных.
"В России все еще функционирует военная экономика, которая ежедневно производит военную технику, а российский нарратив остается воинственным и наступательным", - сказал начальник бельгийского Генштаба.
Он также напомнил о планах Путина увеличить численность армии до 1,5 миллиона человек и агрессивную риторику РФ по возвращению к границам 1997 года, что означает вытеснение НАТО из Центральной Европы.
"Как только этот конфликт в Украине закончится, нам нужно будет быть достаточно сильными в Европе, чтобы сдерживать россиян. И все это на фоне наших нынешних отношений с Соединенными Штатами", - резюмировал Вансина.
США угрожают выйти из НАТО
Напомним, недавно американский президент Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО. Все из-за того, что Альянс не присоединился к операции Соединенных Штатов против Ирана.
Он также добавил, что никогда не верил в НАТО.
Несмотря на резкую риторику, большинство аналитиков считают полный выход США из альянса маловероятным, но сам факт угроз уже меняет динамику внутри блока.
Впрочем, по данным The Wall Street Journal, Европа уже начала тайно готовить план, который позволил бы ей самостоятельно защищаться от России - без американских войск и гарантий.