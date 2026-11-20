Європейці вирушать до Москви, якщо їм нададуть роль у переговорах, - ЗМІ
Європейці погодяться на запрошення вирушити до Москви для переговорів щодо України, якщо їм буде надано повноцінну роль у переговорному процесі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Sole 24 Ore.
Джерело видання в Єлисейському палаці зазначило, що запрошення та роль Європи в переговорах мають бути "підтверджені".
Крім того, Франція підтримує надання Україні гарантій безпеки за зразком статті 5 НАТО.
"Коли заявляють про намір надати Україні гарантії безпеки за зразком статті 5, не потрібно ускладнювати ситуацію: це означає, що Україна вступає до НАТО", - сказало джерело.
Нагадаємо, Росія запросила представників Європи приїхати до Москви, щоб прояснити свою позицію. За словами російського диктатора, це має допомогти сформувати повоєнну архітектуру безпеки на континенті.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що переговори щодо закінчення війни в Україні проходитимуть у розширеному форматі. Зокрема, у них братимуть участь європейці.
Крім того, спецпредставник США Джаред Кушнер на пресконференції в Берліні заявив, що РФ нібито погоджується на гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО.