У європейському Youtube стався масштабний збій
У роботі відеохостингу Youtube стався масштабний збій. Проблеми з роботою платформи спостерігалися на території Європи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Downdetevtor.
Збій стався близько о 15:30 за київським часом.
Скарги надходили з території Росії, України, Австрії, Німеччини, Великобританії, Польщі та Фінляндії.
Фото: у європейському Youtube стався масштабний збій (Downdeteсtor)
Згідно з даними сервісу, користувачі скаржились на:
- 50% - на роботу відеопотоку;
- 32% - на роботу вебсайту;
- 18% - на роботу мобільного застосунку.
Фото: у європейському Youtube стався масштабний збій (Downdeteсtor)
Водночас проблеми спостерігалися й серед користувачів Google. Більшість повідомляла про збій у роботі вебсайту та пошукової системи. Ще 10% - не змогли авторизуватися на сайті.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про оновлення від Youtube. Платформа змінила роботу плеєрів у мобільних додатках для iOS та Android.