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У європейському Youtube стався масштабний збій

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Четвер 03 лютого 2022 16:41
У європейському Youtube стався масштабний збій Фото: у європейському Youtube стався масштабний збій (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У роботі відеохостингу Youtube стався масштабний збій. Проблеми з роботою платформи спостерігалися на території Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Downdetevtor.

Збій стався близько о 15:30 за київським часом.

Скарги надходили з території Росії, України, Австрії, Німеччини, Великобританії, Польщі та Фінляндії.

У європейському Youtube стався масштабний збій

Фото: у європейському Youtube стався масштабний збій (Downdeteсtor)

Згідно з даними сервісу, користувачі скаржились на:

  • 50% - на роботу відеопотоку;
  • 32% - на роботу вебсайту;
  • 18% - на роботу мобільного застосунку.

У європейському Youtube стався масштабний збій

Фото: у європейському Youtube стався масштабний збій (Downdeteсtor)

Водночас проблеми спостерігалися й серед користувачів Google. Більшість повідомляла про збій у роботі вебсайту та пошукової системи. Ще 10% - не змогли авторизуватися на сайті.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про оновлення від Youtube. Платформа змінила роботу плеєрів у мобільних додатках для iOS та Android.

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