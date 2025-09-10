Європейський суд відмовив Януковичу та Абрамовичу у виключенні з санкційного списку, - ЗМІ

Європейський суд відхилив апеляції президента-втікача Віктора Януковича та бізнесмена Романа Абрамовича. Вони й надалі залишились в списку санкцій, що означає продовження обмежувальних заходів проти обох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в соцмережі

Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу відмовився зняти санкції з колишнього президента України Віктора Януковича, його сина Олександра та російського бізнесмена Романа Абрамовича.

Санкції проти Януковича

Зауважимо, що Віктора Януковича та його сина Олександра включили до цього списку на підставі кримінальної справи, порушеної українською владою за розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

Це дало можливість застосувати проти них режим заморожування активів в ЄС, щоб полегшити повернення коштів Україні, якщо звинувачення підтвердяться. Ці санкції ЄС поновлює щорічно.

У червні 2021 року суд Євросоюзу ухвалив рішення про скасування постанови, якою продовжувалися санкції проти експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра.

А вже на початку цього року Євросоюз продовжив санкції проти оточення Віктора Януковича за розкрадання державних коштів. Однак суттєво скоротив санкційний список і навіть виключив з нього експрезидента України.

Санкції проти Абрамовича

Нагадаємо, що влітку 2003 року Абрамович придбав футбольний клуб "Челсі". Після вторгнення Росії в Україну його відсторонили від посади директора через санкції та зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним.

Абрамович оголосив про продаж "Челсі" на початку березня 2022 року і в травні продав футбольний клуб за 5,4 млрд доларів.

Пізніше уряд Британії подав до суду на путінського олігарха Романа Абрамовича, щоб стягнути з нього 3,2 млрд доларів США з виручки від продажу футбольного клубу "Челсі" на гуманітарні цілі в Україні.