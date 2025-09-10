ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Европейский суд отказал Януковичу и Абрамовичу в исключении из санкционного списка, - СМИ

Среда 10 сентября 2025 16:34
UA EN RU
Европейский суд отказал Януковичу и Абрамовичу в исключении из санкционного списка, - СМИ Фото: беглый президент Виктор Янукович (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Европейский суд отклонил апелляции президента-беглеца Виктора Януковича и бизнесмена Романа Абрамовича. Они и в дальнейшем остались в списке санкций, что означает продолжение ограничительных мер против обоих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в соцсети

Суд общей юрисдикции Европейского Союза отказался снять санкции с бывшего президента Украины Виктора Януковича, его сына Александра и российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Санкции против Януковича

Заметим, что Виктора Януковича и его сына Александра включили в этот список на основании уголовного дела, возбужденного украинскими властями за хищение государственных средств в особо крупных размерах.

Это дало возможность применить против них режим замораживания активов в ЕС, чтобы облегчить возврат средств Украине, если обвинения подтвердятся. Эти санкции ЕС возобновляет ежегодно.

В июне 2021 года суд Евросоюза принял решение об отмене постановления, которым продлевались санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.

А уже в начале этого года Евросоюз продлил санкции против окружения Виктора Януковича за хищение государственных средств. Однако существенно сократил санкционный список и даже исключил из него экс-президента Украины.

Санкции против Абрамовича

Напомним, что летом 2003 года Абрамович приобрел футбольный клуб "Челси". После вторжения России в Украину его отстранили от должности директора из-за санкций и связей с российским диктатором Владимиром Путиным.

Абрамович объявил о продаже "Челси" в начале марта 2022 года и в мае продал футбольный клуб за 5,4 млрд долларов.

Позже правительство Британии подало в суд на путинского олигарха Романа Абрамовича, чтобы взыскать с него 3,2 млрд долларов США с выручки от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарные цели в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роман Абрамович Янукович Война России против Украины
Новости
Россия требует еще 6 тысяч кв. км украинской земли для завершения войны, - Вэнс
Россия требует еще 6 тысяч кв. км украинской земли для завершения войны, - Вэнс
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России