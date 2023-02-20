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Європейський Союз запровадив нові санкції проти Ірану

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Понеділок 20 лютого 2023 16:03
Європейський Союз запровадив нові санкції проти Ірану Фото: Європейський Союз запровадив нові санкції проти Ірану (flick com libereurope)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз розширив санкції проти Ірану через порушення прав людини у цій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС.

"Відповідно до зобов'язань Євросоюзу вирішувати всі питання, що викликають занепокоєння щодо Ірану, включаючи ситуації з правами людини, 32 особи та 2 юридичні особи мають бути включені до переліку фізичних та юридичних осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи", - йдеться у повідомленні.

Серед включених до чорного списку фізичних осіб - чиновники, силовики, працівники судової та пенітенціарної систем.

Юридичні особи - це структури, пов'язані з фінансуванням поліції та сил безпеки.

Як повідомила 15 лютого голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, Євросоюз також має намір 24 лютого запровадити окремий блок санкцій проти Ірану в рамках десятого пакета санкцій проти РФ. До нього увійдуть юридичні та фізичні особи, які мають відношення до іранських військових поставок Росії.

Нагадаємо, що РФ досі отримує доступ до мікросхем та західних технологій через Іран та КНДР.

Неефективність західних санкцій проти Ірану та РФ, ймовірно, сприяла тому, що Кремль зміг придбати компоненти для ударних безпілотників у США.

Раніше повідомлялось, що США наклали санкції на низку членів правління іранської компанії, яка пов'язана з дронами.

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