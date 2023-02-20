Європейський Союз запровадив нові санкції проти Ірану

Європейський союз розширив санкції проти Ірану через порушення прав людини у цій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС .

"Відповідно до зобов'язань Євросоюзу вирішувати всі питання, що викликають занепокоєння щодо Ірану, включаючи ситуації з правами людини, 32 особи та 2 юридичні особи мають бути включені до переліку фізичних та юридичних осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи", - йдеться у повідомленні.

Серед включених до чорного списку фізичних осіб - чиновники, силовики, працівники судової та пенітенціарної систем.

Юридичні особи - це структури, пов'язані з фінансуванням поліції та сил безпеки.

Як повідомила 15 лютого голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, Євросоюз також має намір 24 лютого запровадити окремий блок санкцій проти Ірану в рамках десятого пакета санкцій проти РФ. До нього увійдуть юридичні та фізичні особи, які мають відношення до іранських військових поставок Росії.