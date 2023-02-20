Европейский Союз ввел новые санкции против Ирана

Европейский союз расширил санкции против Ирана из-за нарушений прав человека в этой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС .

"В соответствии с обязательствами Евросоюза решать все вопросы, вызывающие беспокойство относительно Ирана, включая ситуации с правами человека, 32 человека и 2 юридических лица должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры", - говорится в сообщении.

Среди включенных в черный список физических лиц - чиновники, силовики, работники судебной и пенитенциарной систем.

Юридические лица - это структуры, связанные с финансированием полиции и сил безопасности.

Как сообщила 15 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз также намерен 24 февраля ввести отдельный блок санкций против Ирана в рамках десятого пакета санкций против РФ. В него войдут юридические и физические лица, имеющие отношение к иранским военным поставкам России.