Росія отримує доступ до іноземних мікросхем і технологій через Іран та КНДР, - США

РФ досі отримує доступ до мікросхем та західних технологій через Іран та КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника міністра торгівлі США з питань експортного управління Теи Кендлер, яку приводить Bloomberg.

За її словами, РФ звернулась до інших країн, а саме до Ірану та КНДР, аби заповнити певні прогалини у своїх закупівлях.

"Ми знаємо, що РФ використовує іранські безпілотники в Україні, щоб вбивати мирних жителів", - заявила Кендлер.

Чиновниця відповідальна за контроль над технологіями подвійного призначення. Мова йде про обладнання, яке можна використовувати як для промислових, так і для військових цілей. США глибоко стурбовані економічним шпигунством.

Як зазначається, наразі країни-члени G7 обговорюють застосування санкцій проти компаній з Китаю, Ірану та КНДР, які можуть допомагати РФ та передавати необхідні компоненти та технології військового призначення.