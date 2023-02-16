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Росія отримує доступ до іноземних мікросхем і технологій через Іран та КНДР, - США

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Четвер 16 лютого 2023 22:59
Росія отримує доступ до іноземних мікросхем і технологій через Іран та КНДР, - США Фото: Росія отримує доступ до іноземних мікросхем і технологій через Іран та КНДР (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

РФ досі отримує доступ до мікросхем та західних технологій через Іран та КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника міністра торгівлі США з питань експортного управління Теи Кендлер, яку приводить Bloomberg.

За її словами, РФ звернулась до інших країн, а саме до Ірану та КНДР, аби заповнити певні прогалини у своїх закупівлях.

"Ми знаємо, що РФ використовує іранські безпілотники в Україні, щоб вбивати мирних жителів", - заявила Кендлер.

Чиновниця відповідальна за контроль над технологіями подвійного призначення. Мова йде про обладнання, яке можна використовувати як для промислових, так і для військових цілей. США глибоко стурбовані економічним шпигунством.

Як зазначається, наразі країни-члени G7 обговорюють застосування санкцій проти компаній з Китаю, Ірану та КНДР, які можуть допомагати РФ та передавати необхідні компоненти та технології військового призначення.

Нагадаємо, що журналісти з'ясували, що наближені до диктатора Володимира Путіна олігархи обходять накладені їх санкції за допомогою керуючих з ЄС.

Для власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина створили мережу підставних компаній, які формально йому не належать, але які допомагають йому обходити санкції.

Європейському Союзу слід збільшити санкційний тиск на Росію, адже держава-агресор адаптується до обмежень.

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