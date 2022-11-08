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Європейський союз готує нові санкції проти Ірану, - Bloomberg

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Вівторок 08 листопада 2022 15:59
Європейський союз готує нові санкції проти Ірану, - Bloomberg Фото: Європейський союз готує нові санкції проти Ірану (flick com libereurope)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський Союз планує запровадити додаткові санкції проти Ірану. Причиною для цього є жорстоке придушення протестів, спровокованих смертю молодої іранської жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Посли ЄС на зустрічі у Брюсселі планують підтримати пропозиції, які будуть спрямовані проти кількох іранських фізичних та юридичних осіб вже завтра.

Потім ці заходи обговорюватимуть міністри закордонних справ ЄС на початку наступного тижня. Щонайменше 17 людей було вбито в Ірані з п'ятниці, коли сили безпеки розігнали акції протесту на вихідних у прикордонних провінціях, де мешкають деякі з найбільших етнічних меншин країни.

Ці райони стали основними осередками заворушень відтоді, як 17 вересня в Ірані почалися загальнонаціональні протести після смерті Махси Аміні, 22-річної курдської іранки, яка була затримана поліцією за нібито порушення ісламського дрес-коду країни.

Іран неодноразово називав протести заворушеннями, спровокованими іноземними країнами, і відкидав міжнародну критику насильства з боку сил безпеки. 17 жовтня ЄС ввів санкції проти 11 іранців і чотирьох організацій, включаючи поліцію вдач країни та її команду з кіберзахисту, а також міністра зв'язку Ейсу Зарепура у зв'язку з придушенням урядом протестів. Обмеження включали поїздки та заморожування активів.

Нагадаємо, що США та союзники введуть нові санкції проти Ірану за постачання озброєння РФ.

Також Німеччина та ще сім країн ЄС планують розширити санкції проти Ірану.

Раніше Швейцарія ввела санкції проти Ірану через постачання дронів Росії.

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