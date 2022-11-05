США та союзники введуть нові санкції проти Ірану за постачання озброєння РФ, - Держдеп
Сполучені Штати та союзники готують нові санкції проти Тегерана за постачання зброї Російської Федерації.
Про це заявила помічниця держсекретаря Сполучених Штатів у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, повідомляє РБК-Україна із посиланням на її інтерв'ю в ефірі національного телемарафону.
"Ви бачите досить потужну критику на адресу Ірану з боку Вашингтона, також ви бачите цю критику в ООН. Я думаю, далі ви побачите, як США та союзники засуджуватимуть це (постачання дронів і ракет РФ – ред.). А також подумають про нових санкціях проти Ірану. Ми зробимо все, що можемо, щоб запобігти тому, щоб Іран постачав зброю Росії", - зазначила Донфрід.
За її словами, США зроблять усе, що в їх силах, щоб ця зброя ніколи не дісталася на поле бою в Україні.
Нагадаємо, що аерокосмічні сили Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) повідомили сьогодні про здійснення суборбітального запуску власного носія супутників Qaem-100.
Також нещодавно повідомлялося, що Іран застосовує західні технології у своїх безпілотниках, хоча Тегеран запевняв, що БПЛА використовує місцеві винаходи. Однак ЗМІ вдалося ідентифікувати цілу низку західних компонентів, незважаючи на санкційну політику щодо Ірану.
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