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Европейский союз готовит новые санкции против Ирана, - Bloomberg

Новина українською →
Вторник 08 ноября 2022 15:59
Европейский союз готовит новые санкции против Ирана, - Bloomberg Фото: Европейский союз готовит новые санкции против Ирана (flick com libereurope)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский Союз намерен ввести дополнительные санкции против Ирана. Причиной тому является жестокое подавление протестов, спровоцированных смертью молодой иранской женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Послы ЕС на встрече в Брюсселе планируют поддержать предложения, направленные против нескольких иранских физических и юридических лиц уже завтра.

Затем эти мероприятия будут обсуждаться министрами иностранных дел ЕС в начале следующей недели. По меньшей мере, 17 человек были убиты в Иране с пятницы, когда силы безопасности разогнали акции протеста на выходных в пограничных провинциях, где проживают некоторые из крупнейших этнических меньшинств страны.

Эти районы стали основными центрами беспорядков с тех пор, как 17 сентября в Иране начались общенациональные протесты после смерти Махсы Амини, 22-летней курдской иранки, которая была задержана полицией за якобы нарушение исламского дресс-кода страны.

Иран неоднократно называл протесты беспорядками, спровоцированными иностранными странами, и отвергал международную критику насилия со стороны сил безопасности. 17 октября ЕС ввел санкции против 11 иранцев и четырех организаций, включая полицию нравов страны и ее команду по киберзащите, а также министра связи Эйсу Зарепура в связи с подавлением правительством протестов. Ограничения включали поездки и замораживание активов.

Напомним, что США и союзники введут новые санкции против Ирана за поставку вооружения РФ.

Также Германия и семь стран ЕС планируют расширить санкции против Ирана.

Ранее Швейцария ввела санкции против Ирана из-за поставок дронов России.

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