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Европейский совет отчитал Путина: напомнили о Минских соглашениях и не только

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Бельгия, Вторник 08 июня 2021 00:55
Европейский совет отчитал Путина: напомнили о Минских соглашениях и не только Фото: Шарль Мишель, президент Европейского совета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Президент Европейского совета Шарль Мишель поговорил с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Во время этой беседы Мишель передал позицию Евросовета по поводу Украины, Минских соглашений, Евросоюза и не только.

Об этом говорится на сайте Европейского совета.

В частности, стороны заговорили об Украине. Мишель подтвердил поддержку ЕС по отношению к Украине и напомнил Путину об ответственности за полное выполнение Минских соглашений.

"Во время звонка президент Европейского Совета подтвердил неизменную поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и подчеркнул долю ответственности России за полное выполнение Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Также Мишель передал Путину позицию касательно отношений России и Евросоюза. Он отметил, что лидеры ЕС осудили незаконные, провокационные и подрывные действия России против ЕС, государств-членов ЕС и других.

"Отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне. Эта ситуация или ее дальнейшее ухудшение не в интересах ни одной из сторон", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили и ситуацию в Беларуси. Мишель подтвердил оценку ЕС о принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и проинформировал о санкциях, введенных Евросоюзом. Он подчеркнул, что властям Беларуси необходимо освободить политзаключенных, прекратить репрессии, насилие и начать всесторонний национальный диалог.

Также обменялись мнениями о Ливии, армяно-азербайджанском конфликте, пандемии COVID и других проблемах.

Напомним, в России решили не пускать самолеты авиакомпаний, которые летят в обход Беларуси. Это произошло после того, как европейские компании отказали самолетам Беларуси заходить в свое воздушное пространство.

Ранее сообщалось, что РФ якобы хочет наладить отношения с ЕС и готовы к диалогу. Об этом заявил Лавров.

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