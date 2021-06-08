Европейский совет отчитал Путина: напомнили о Минских соглашениях и не только

Президент Европейского совета Шарль Мишель поговорил с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Во время этой беседы Мишель передал позицию Евросовета по поводу Украины, Минских соглашений, Евросоюза и не только.

Об этом говорится на сайте Европейского совета.

В частности, стороны заговорили об Украине. Мишель подтвердил поддержку ЕС по отношению к Украине и напомнил Путину об ответственности за полное выполнение Минских соглашений.

"Во время звонка президент Европейского Совета подтвердил неизменную поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и подчеркнул долю ответственности России за полное выполнение Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Также Мишель передал Путину позицию касательно отношений России и Евросоюза. Он отметил, что лидеры ЕС осудили незаконные, провокационные и подрывные действия России против ЕС, государств-членов ЕС и других.

" Отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне. Эта ситуация или ее дальнейшее ухудшение не в интересах ни одной из сторон", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили и ситуацию в Беларуси. Мишель подтвердил оценку ЕС о принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и проинформировал о санкциях, введенных Евросоюзом. Он подчеркнул, что властям Беларуси необходимо освободить политзаключенных, прекратить репрессии, насилие и начать всесторонний национальный диалог.