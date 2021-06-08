Європейська Рада відчитала Путіна: нагадали про Мінські угоди й не тільки

Президент Європейської Ради Шарль Мішель поговорив з президентом Росії Володимиром Путіним телефоном. Під час цієї бесіди Мішель передав позицію Євроради з приводу України, Мінських угод, Євросоюзу й не тільки.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

Зокрема, сторони заговорили про Україну. Мішель підтвердив підтримку ЄС стосовно України й нагадав Путіну про відповідальність за повне виконання Мінських угод.

"Під час дзвінка президент Європейської Ради підтвердив незмінну підтримку ЄС незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і підкреслив частку відповідальності Росії за повне виконання Мінських угод", - йдеться в повідомленні.

Також Мішель передав Путіну позицію щодо відносин Росії і Євросоюзу. Він зазначив, що лідери ЄС засудили незаконні, провокаційні та підривні дії Росії проти ЄС, держав-членів ЄС та інших.

" Відносини між ЄС і Росією знаходяться на низькому рівні. Ця ситуація або її подальше погіршення не в інтересах жодної зі сторін", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили й ситуацію в Білорусі. Мішель підтвердив оцінку ЄС щодо примусової посадки літака Ryanair у Мінську та поінформував про санкції, запроваджені Євросоюзом. Він підкреслив, що владі Білорусі необхідно звільнити політв'язнів, припинити репресії, насильство і почати всебічний національний діалог.