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Європейська Рада відчитала Путіна: нагадали про Мінські угоди й не тільки

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Бельгія, Вівторок 08 червня 2021 00:55
Європейська Рада відчитала Путіна: нагадали про Мінські угоди й не тільки Фото: Шарль Мішель, президент Європейської ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Президент Європейської Ради Шарль Мішель поговорив з президентом Росії Володимиром Путіним телефоном. Під час цієї бесіди Мішель передав позицію Євроради з приводу України, Мінських угод, Євросоюзу й не тільки.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

Зокрема, сторони заговорили про Україну. Мішель підтвердив підтримку ЄС стосовно України й нагадав Путіну про відповідальність за повне виконання Мінських угод.

"Під час дзвінка президент Європейської Ради підтвердив незмінну підтримку ЄС незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і підкреслив частку відповідальності Росії за повне виконання Мінських угод", - йдеться в повідомленні.

Також Мішель передав Путіну позицію щодо відносин Росії і Євросоюзу. Він зазначив, що лідери ЄС засудили незаконні, провокаційні та підривні дії Росії проти ЄС, держав-членів ЄС та інших.

"Відносини між ЄС і Росією знаходяться на низькому рівні. Ця ситуація або її подальше погіршення не в інтересах жодної зі сторін", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили й ситуацію в Білорусі. Мішель підтвердив оцінку ЄС щодо примусової посадки літака Ryanair у Мінську та поінформував про санкції, запроваджені Євросоюзом. Він підкреслив, що владі Білорусі необхідно звільнити політв'язнів, припинити репресії, насильство і почати всебічний національний діалог.

Також обмінялися думками про Лівію, вірмено-азербайджанський конфлікт, пандемію та інші проблеми.

Нагадаємо, у Росії вирішили не пускати літаки авіакомпаній, які летять в обхід Білорусі. Це сталося після того, як європейські компанії відмовили літакам Білорусі заходити в свій повітряний простір.

Раніше повідомлялося, що РФ нібито хоче налагодити відносини з ЄС і готові до діалогу. Про це заявив Лавров.

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