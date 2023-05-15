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Європейський офіс ВООЗ у Москві закриють та перенесуть до Данії

Фото: глава МОЗ України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 15 травня, під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я було вирішено закрити Європейський офіс ВООЗ у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ України Віктора Ляшка.

"Європейський офіс ВООЗ із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями у Москві буде закритий. Його функції буде перенесено до Копенгагена", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за відповідне рішення сьогодні проголосувала абсолютна більшість держав-членів під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Ляшко додав, що Україна ініціювала цей процес ще у травні минулого року.

"Сьогодні Росія вкотре продемонструвала своє справжнє обличчя, намагаючись затягувати процес через маніпуляції та коаліції із залежними від неї країнами. Однак, результат це не змінило. Жодні маніпуляції не пройдуть", - пояснив міністр.

За його словами, закриття офісу в Москві є першим успішним прикладом виходу представництва міжнародної організації з РФ.

У травні минулого року в МОЗ закликали припинити членство РФ у виконавчому комітеті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ініціатива була висунута після звернення країни-агресора до ВООЗ із запереченням своєї вини у смертях та розстрілах українців.

Торік Міністерство закордонних справ РФ відправило в Думу список угод Росії з міжнародними організаціями для їх можливої денонсації. При цьому буде розглядатися вихід зі Світової організації торгівлі (СОТ) і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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