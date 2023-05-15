Европейский офис ВОЗ в Москве закроют и перенесут в Данию

"Европейский офис ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в Москве будет закрыт. Его функции будут перенесены в Копенгаген", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за соответствующее решение сегодня проголосовало абсолютное большинство государств-членов на специальной сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения.

Ляшко добавил, что Украина инициировала этот процесс еще в мае прошлого года.

"Сегодня Россия в очередной раз продемонстрировала свое истинное лицо, пытаясь затягивать процесс из-за манипуляций и коалиций с зависимыми от нее странами. Однако результат это не изменило. Никакие манипуляции не пройдут", - пояснил министр.

По его словам, закрытие офиса в Москве является первым успешным примером выхода представительства международной организации из РФ.