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Европейский офис ВОЗ в Москве закроют и перенесут в Данию

Фото: глава Минздрава Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 15 мая, на специальной сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения было решено закрыть Европейский офис ВОЗ в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Украины Виктора Ляшко.

"Европейский офис ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в Москве будет закрыт. Его функции будут перенесены в Копенгаген", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за соответствующее решение сегодня проголосовало абсолютное большинство государств-членов на специальной сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения.

Ляшко добавил, что Украина инициировала этот процесс еще в мае прошлого года.

"Сегодня Россия в очередной раз продемонстрировала свое истинное лицо, пытаясь затягивать процесс из-за манипуляций и коалиций с зависимыми от нее странами. Однако результат это не изменило. Никакие манипуляции не пройдут", - пояснил министр.

По его словам, закрытие офиса в Москве является первым успешным примером выхода представительства международной организации из РФ.

В мае прошлого года в Минздраве призвали прекратить членство РФ в исполнительном комитете Всемирной организации здравоохранения. Инициатива была выдвинута после обращения страны-агрессора в ВОЗ с отрицанием своей вины в смертях и расстрелах украинцев.

В прошлом году Министерство иностранных дел РФ направило в Думу список соглашений России с международными организациями для их возможной денонсации. При этом будет рассматриваться выход из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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