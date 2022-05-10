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Минздрав просит прекратить членство России в исполнительном комитете ВОЗ

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Киев, Вторник 10 мая 2022 13:51
Минздрав просит прекратить членство России в исполнительном комитете ВОЗ Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Минздраве призвали прекратить членство РФ в исполнительном комитете Всемирной организации здравоохранения. Инициатива была выдвинута после обращения страны-агрессора к ВОЗ с отрицанием своей вины в смертях и расстрелах украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко во время специальной сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Как рассказал Ляшко, страна-оккупант в ВОЗ официально утверждает, что Украина якобы самостоятельно себя обстреливает, убивает своих жителей и уничтожает свои больницы.

В связи с чем он призвал:

  • прекратить членство России в исполнительном комитете ВОЗ;
  • ограничить влияние страны-агрессора на принятие решений и даже участие в голосовании;
  • официально перенести офис ВОЗ из неинфекционных болезней из Москвы в настоящий центр, вокруг которого сейчас объединились страны Восточной Европы - Киева.

"Позиция Украины очевидна: страна-агрессор, у которой руки по локоть в крови, не может принимать решений в сфере здравоохранения!"- отметил Ляшко.

Ранее стало известно, что 38 стран подписали резолюцию, которая предусматривает перенос из Москвы офиса ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко ранее уже призвал всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) прекратить сотрудничество с РФ.

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