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Россия может выйти из ВТО и ВОЗ

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Россия, Среда 18 мая 2022 02:13
Россия может выйти из ВТО и ВОЗ Фото: Госдума (duma.gov.ru)
Автор: Роман Мирончук

Министерство иностранных дел РФ отправило в Думу список соглашений России с международными организациями для их возможной денонсации. При этом будет рассматриваться выход из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Толстой отметил, что все предложения будут проанализированы совместно с Советом федерации. Он также сказал, что необходимо пересмотреть договоры, которые приносят не пользу, а прямой ущерб стране.

"Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отношении нашей страны пренебрегли всеми обязательствами", - заявил Толстой.

Напомним, Европейское бюро ВОЗ приняло резолюцию о закрытии одного из своих офисов в Москве.

Ранее в Минздраве попросили прекратить членство России в исполнительном комитете ВОЗ.

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