Європейський конкурент X-37B: що відомо про космоплан VORTEX-S

15:21 19.05.2026 Вт
Проєкт має забезпечити незалежність континенту у сфері космічної мобільності після списання МКС у 2030 році
Ольга Завада
Європейський конкурент X-37B: що відомо про космоплан VORTEX-S VORTEX-S має стати універсальним космопланом на будь-який запит (скриншот: Dassault Aviation)
Французька авіабудівна компанія Dassault Aviation об'єднала зусилля з німецьким концерном OHB. Ціль - створення багаторазового орбітального космоплану VORTEX-S. Нова аерокосмічна система призначена для обслуговування майбутніх космічних станцій та проведення автономних наукових і військових місій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз компаній-розробників.

Етапи створення європейського шатлу

Проєкт літального апарату передбачає вертикальний запуск на вершині ракети-носія без використання захисного обтікача та класичну горизонтальну посадку на злітно-посадкову смугу.

У межах ініціативи французька компанія Dassault Aviation візьме на себе роль головного архітектора та системного інтегратора корабля, а німецька OHB відповідатиме за створення сервісного модуля.

Консорціум розробив покроковий план розвитку програми, що складається з чотирьох послідовних модифікацій:

Vortex-D (Demonstrator): перший тестовий прототип довжиною 4 метри та вантажопідйомністю 2 тонни. Його субобітальний політ заплановано на 2028 рік за фінансової підтримки Французького агентства оборонних закупівель (DGA). Ціль - перевірка аеродинаміки та управління на гіперзвукових швидкостях;

Vortex-S (Smart): розумний автономний корабель для проведення тривалих безпілотних місій на навколоземній орбіті;

Vortex-C (Cargo): повнорозмірний важкий транспортний апарат для доставляння великогабаритних вантажів;

Vortex-H (Human-rated): фінальна пілотована версія космоплану, призначена для транспортування екіпажів астронавтів.

Повноцінне введення вантажних та пасажирських модифікацій в експлуатацію очікується до середини 2030-х років.

Багатоцільові рішення: від виробництва ліків до космічної поліції

Розробники створюють універсальну платформу, яка виконуватиме широкий спектр цивільних та оборонних завдань. Вчені вважають, що завдяки здатності апарату здійснювати м'який спуск в атмосфері з перевантаженням менше ніж 2G, він стане оптимальним інструментом для повернення на Землю крихких біологічних матеріалів та результатів досліджень.

У цивільному секторі космоплан слугуватиме лабораторією для орбітального виплавлення унікальних сплавів, волокон та випуску специфічних медичних препаратів.

Військове застосування літака включає місії з дозаправляння та ремонту урядових супутників, зближення з іншими космічними об'єктами, інспекцію невідомих апаратів, допомогу у зведенні відпрацьованого обладнання з орбіти, а також ведення стратегічного спостереження та функцій космічної поліції.

Глобальний контекст та конкуренція

На сьогодні лише дві держави у світі мають діючі аналогічні апарати на орбіті Землі. США використовують секретний військовий корабель X-37B виробництва Boeing, який зараз виконує свою восьму місію, а компанія Sierra Space готує перший політ свого шатла Dream Chaser на кінець поточного 2026 року.

Китай, своєю чергою, активно експлуатує апарат "Шеньлун", який здійснює вже четвертий довготривалий політ.

Інженери переконані: створення лінійки VORTEX дозволить Європі вийти з технічної ізоляції та отримати власний інструмент впливу у навколоземному космічному просторі.

