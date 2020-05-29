Футбол в Европе возвращается: даты и интриги чемпионатов

Уже скоро футбол, который пандемия коронавируса заставила уйти на вынужденную паузу, вернется. Бундеслига уже радует матчами болельщиков. Возобновление сезона в Испании и Италии запланировано на вторую неделю июня, рестарт первенства Англии состоится неделей позже. Только чемпионат Франции, входящий в пятерку ведущих лиг, доигран не будет.

Первое за 30 лет чемпионство "Ливерпуля"

Английская Премьер-лига возобновит сезон 17 июня. В этот день состоятся два отложенных матча, а в полном объеме с 30 тура первенство стартует с 19 по 21 июня. Чемпионат планируют доиграть за шесть недель, поэтому матчи будут проходить не только в выходные, но и в середине недели.

Лидером турнирной таблицы чемпионата является "Ливерпуль", который опережает "Манчестер Сити" на 25 очков. Хоть "горожане" и провели на один поединок меньше, для оформления первого с 1990 года чемпионского титула "мерсисайдцам" (независимо от результатов преследователя) осталось набрать шесть очков.

Интересно, что команды Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы сойдутся уже в 32 туре. Возможно именно в Манчестере "Ливерпуль" и оформит чемпионский титул.

Без Эль Класико

Розыгрыш футбольного чемпионата Испании намечен на 11 июня. Оставшиеся матчи планируют играть в вечернее время, чтобы обезопасить футболистов от обезвоживания из-за жары. Согласно предварительному плану, поединки будут проходить на протяжении 35 календарных дней кряду, без перерывов.

На момент паузы все команды сыграли по 27 матчей. За лидерство борются "Барселона" и "Реал", поочередно возглавляющие турнирную таблицу. За 11 туров до окончания чемпионата каталонский клуб опережает мадридцев на два очка.

К сожалению, принципиальные соперники еще до паузы провели два матча в чемпионате - на "Камп Ноу" была расписана нулевая ничья, затем "Реал" впервые за 6 лет победил "Барселону" в домашнем поединке.

Buongiorno Calcio

Футбольный сезон в Италии возобновится 13 июня, как и предполагалось ранее, ответными матчами Кубка страны. Рестарт же самого чемпионата намечен на 20 июня.

Команды Серии А до вынужденной паузы провели 26 неполных туров из 38. Еще в конце февраля из-за пандемии не удалось провести четыре встречи 25 тура.

Интрига в чемпионате жива, лидирующему "Ювентусу" с отставанием в одно очко в спину дышит "Лацио". Нельзя списывать со счетов "Интер", у которого отставание в 9 пунктов при одной игре в запасе.

Бундеслига первой согрела сердца болельщиков

Чемпионат Германии с 16 мая набирает оборот и даже при пустых трибунах дарит свим фанатам немало интересных поединков. За 7 туров до финиша "Баварии" опережает дортмундскую "Боруссию" на 4 очка.

Франция все

Лиге 1 оставалось провести 10 туров, но чемпионат пришлось завершить досрочно из-за запрета властей страны проводить спортивные мероприятия.

Чемпионом официально признали ПСЖ. Парижский клуб на момент приостановки сезона возглавлял таблицу, опережая ближайшего преследователя на 12 очков. А вот "Лион" остался недоволен таким развитием событий. Клуб впервые с 1997 года остался без еврокубковых и отчаянно пытается бороться за возобновление чемпионата. Идею даже поддержали шесть сенаторов, но у нее нет шансов.

Все Лиги намерены ориентировочно закончить чемпионаты в августе, чтобы до конца лета с еврокубковыми играми завершить текущий сезон. И затем постепенно двигаться к возвращению привычной футбольной жизни.