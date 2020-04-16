Футбольный сезон в Италии планируют возобновить с матчей Кубка страны

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Планируется, что поединки состоятся 27 и 28 мая

Сезон в Италии может быть возобновлен ответными матчами полуфинала Кубка страны по футболу. Об этом сообщает La Repubblica.

Планируется, что поединки "Ювентус" - "Милан" и "Наполи" - "Интер" состоятся 27 и 28 мая, а сам чемпионат возобновится 31 мая, а его розыгрыш завершится до 2 августа. При этом все матчи будут проходить без зрителей.

По данным источника, благодаря проведению кубковых матчей перед возобновлением чемпионата у других итальянских клубов будет больше времени на подготовку к старту сезона. Руководители клубов обсудят эту идею на следующей неделе.

Чемпионат Италии сезона-2019/2020 был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 26 тура. Турнирную таблицу возглавляет "Ювентус", на одно очко отстает от лидера "Лацио".

Напомним, пятерка ведущих футбольных чемпионатов Европы может потерять как минимум 4 млрд евро из-за паузы в сезоне, связанной с пандемией.