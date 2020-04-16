ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Футбольный сезон в Италии планируют возобновить с матчей Кубка страны

Новости » Спорт     16.04.2020 - 14:38
Футбольный сезон в Италии планируют возобновить с матчей Кубка страны
Фото: (twitter.com/SerieA)

Планируется, что поединки состоятся 27 и 28 мая

Сезон в Италии может быть возобновлен ответными матчами полуфинала Кубка страны по футболу. Об этом сообщает La Repubblica.

Планируется, что поединки "Ювентус" - "Милан" и "Наполи" - "Интер" состоятся 27 и 28 мая, а сам чемпионат возобновится 31 мая, а его розыгрыш завершится до 2 августа. При этом все матчи будут проходить без зрителей.

По данным источника, благодаря проведению кубковых матчей перед возобновлением чемпионата у других итальянских клубов будет больше времени на подготовку к старту сезона. Руководители клубов обсудят эту идею на следующей неделе.

Чемпионат Италии сезона-2019/2020 был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 26 тура. Турнирную таблицу возглавляет "Ювентус", на одно очко отстает от лидера "Лацио".

Напомним, пятерка ведущих футбольных чемпионатов Европы может потерять как минимум 4 млрд евро из-за паузы в сезоне, связанной с пандемией.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 16 апреля В Европе два футбольных чемпионата близки к возобновлению
Новости Украины возобновлениечемпионат ИталииКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь