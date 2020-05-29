Футбол в Європі повертається: дати та інтриги чемпіонатів

Вже скоро футбол, який пандемія коронавірусу змусила піти на вимушену паузу, повернеться. Бундесліга вже радує матчами уболівальників. Поновлення сезону в Іспанії і Італії заплановано на другий тиждень червня, рестарт першості Англії відбудеться тижнем пізніше. Тільки чемпіонат Франції, що входить до п'ятірки провідних ліг, дограний не буде.

Перше за 30 років чемпіонство "Ліверпуля"

Англійська Прем'єр-ліга відновить сезон 17 червня. У цей день відбудуться два відкладених матчі, а в повному обсязі з 30 туру першість стартує з 19 по 21 червня. Чемпіонат планують дограти за шість тижнів, тому матчі проходитимуть не лише у вихідні, а й в середині тижня.

Лідером турнірної таблиці чемпіонату є "Ліверпуль", який випереджає "Манчестер Сіті" на 25 очок. Хоч "городяни" і провели на один поєдинок менше, для оформлення першого з 1990 року чемпіонського титулу "мерсисайдцям" (незалежно від результатів переслідувача) залишилося набрати шість очок.

Цікаво, що команди Юргена Клоппа і Пепа Гвардіоли зійдуться вже в 32 турі. Можливо, саме у Манчестері "Ліверпуль" і оформить чемпіонський титул.

Без Ель Класико

Розіграш футбольного чемпіонату Іспанії намічений на 11 червня. Решту матчів планують грати у вечірній час, щоб убезпечити футболістів від зневоднення через спеку. Згідно з попереднім планом, поєдинки проходитимуть протягом 35 календарних днів поспіль, без перерв.

На момент паузи всі команди зіграли по 27 матчів. За лідерство борються "Барселона" і "Реал", які по черзі очолюють турнірну таблицю. За 11 турів до закінчення чемпіонату каталонський клуб випереджає мадридців на два очки.

На жаль, принципові суперники ще до паузи провели два матчі в чемпіонаті - на "Камп Ноу" була розписана нульова нічия, потім "Реал" вперше за 6 років переміг "Барселону" у домашньому поєдинку.

Buongiorno Calcio

Футбольний сезон в Італії відновиться 13 червня, як і передбачалося раніше, матчами Кубка країни. Рестарт же чемпіонату серії А намічений на 20 червня.

Команди Серії А до вимушеної паузи провели 26 неповних турів з 38. Ще в кінці лютого через пандемію не вдалося провести чотири зустрічі 25 туру.

Інтрига в чемпіонаті жива, лідируючого "Ювентусу" з відставанням в одне очко в спину дихає "Лаціо". Не можна списувати з рахунків "Інтер", у якого відставання в 9 пунктів при одній грі в запасі.

Бундесліга першою зігріла серця уболівальників

А в Німеччині чемпіонат вже йде з 16 травня.

Франція все

Лізі 1 залишалося провести 10 турів, але чемпіонат довелося завершити достроково через заборону влади країни проводити спортивні заходи.

Чемпіоном офіційно визнали ПСЖ. Паризький клуб на момент припинення сезону очолював таблицю, випереджаючи найближчого переслідувача на 12 очок. "Ліон", який вперше з 1997 року залишився без єврокубків, відчайдушно намагається боротися за відновлення чемпіонату. Ідею навіть підтримали шість сенаторів, але у неї немає шансів.