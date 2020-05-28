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АПЛ утвердила дату возобновления футбольного сезона

Новости » Спорт     28.05.2020 - 22:37
АПЛ утвердила дату возобновления футбольного сезона

Дата названа ориентировочной

Английская Премьер-лига (АПЛ) на собрании клубов утвердила предварительную дату возобновления сезона, прерванного из-за распространения коронавируса. Рестарт чемпионата должен состояться 17 июня, но лишь при условии соблюдения всех мер безопасности.

Об этом сообщается на сайте АПЛ.

В этот день состоятся два отложенных матча 28 тура: "Манчестер Сити" примет "Арсенал", а "Шеффилд Юнайтед" на своем поле сразится с "Астон Виллой".

В пятницу, 19 июня, начнется 30 тур АПЛ. После рестарта все поединки будут проходить при пустых трибунах, но все они будут транслироваться в прямом эфире в Великобритании

Это будут первые игры после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавирусной инфекции. На момент ухода на паузу їв турнирной таблице АПЛ лидировал "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа опережает на 25 очков идущий на второй позиции "Манчестер Сити".

Напомним, руководство АПЛ даже в условиях карантина не планирует отказываться от проведения церемонии вручения трофея победителю.

До титула чемпиона Англии "Ливерпулю" остается выиграть лишь два матча.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины чемпионат АнглиивозобновлениеФутбол
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