ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Европейский фонд образования не будет работать в России и Беларуси

Новина українською →
Россия, Понедельник 07 марта 2022 06:42
Европейский фонд образования не будет работать в России и Беларуси Фото: Европейский фонд образования не будет проводить активности в России и Беларуси (коллаж РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Европейский фонд образования поддержал Украину на фоне российской агрессии и обязался не проводить никаких активностей на территории России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

"Мы должны изолировать РФ от всего цивилизованного мира. Я благодарен международным образовательным организациям, которые нас в этом поддерживают, лишая РФ членства и запрещая проводить какую-либо деятельность на ее территории. У этой страны нет морали и ценностей, она не заслуживает доступа к европейскому образованию", - заявил Министр образования и науки Сергей Шкарлет.

В своем письме организация отметила, что Украина является приоритетной страной для Европейского Союза и Европейского фонда образования, поэтому она не будет проводить никакой двусторонней или региональной деятельности в России и Беларуси.

Кроме того, Европейский фонд образования выразил полную солидарность Украине и ее народу. Сразу после войны фонд планирует активизировать сотрудничество с Украиной.

"Организация сделает все возможное, чтобы ускорить развитие и укрепление профессионально-технического образования в Украине", - отметил Европейский фонд образования.

Напомним, крупнейшая образовательная платформа в мире Coursera уходит из России. EdX также прекращает сотрудничество с Российской Федерацией.

Мы также писали о том, что ритейлеры Украины призвали все международные компании уйти с рынка России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать