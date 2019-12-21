Европейские партнеры "Северного потока-2" запросили у США разъяснения санкций

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В РФ заявили, что между Минфином США и "европейскими партнерами" газопровода 21 декабря пройдут консультации из-за санкций

Между Минфином США и "европейскими партнерами" России 21 декабря пройдут консультации из-за санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в заявлении вице-премьера России Дмитрия Козака, сообщают росСМИ.

По словам Козака, европейские партнеры РФ не понимают, что означают санкции против газовых проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

"Санкции сформулированы недостаточно четко. Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает… После окончания консультаций мы поймем суть этих санкций. В том числе - когда они вводятся, в каком объеме действуют для европейских компаний. Сейчас пока рано об этом говорить, сказал вице-премьер РФ.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Бюджет обязывает администрацию ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

После введения санкций трубоукладальник российского газопровода "Северный поток-2" - швейцарская компания Allseas - приостановила выполнение работ.

Добавим, что правительство Федеративной республики Германия недовольно американскими санкциями, введенными против строительства газопровода "Северный поток-2". Кроме того, в Еврокомиссии с осторожностью реагируют на санкции США против российского газопровода.