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Європейські партнери "Північного потоку-2" запитали у США роз'яснення санкцій

Новини » Політика     21.12.2019 - 17:02
Європейські партнери "Північного потоку-2" запитали у США роз'яснення санкцій
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

У РФ заявили, що між Мінфіном США і "європейськими партнерами" газопроводу 21 грудня пройдуть консультації через санкції

Між Мінфіном США і "європейськими партнерами" Росії 21 грудня пройдуть консультації через санкці\ проти російського газопроводу "Північний потік-2". Про це йдеться в заяві віце-прем'єра Росії Дмитра Козака, повідомляють росЗМІ.

За словами Козака, європейські партнери РФ не розуміють, що означають санкції проти газових проектів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

"Санкції сформульовано недостатньо чітко. Вони не розуміють, європейці, насамперед, що це означає... Після закінчення консультацій ми зрозуміємо суть цих санкцій. У тому числі - коли вони вводяться, в якому обсязі діють для європейських компаній. Зараз поки рано про це говорити, сказав віце-прем'єр РФ.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік. Бюджет зобов'язує адміністрацію ввести санкції відносно Росії за декількома пунктами. Зокрема, санкції вводяться щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

Після введення санкцій трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" - швейцарська компанія Allseas - призупинила виконання робіт.

Додамо, що уряд Федеративної республіки Німеччина невдоволений американськими санкціями, введеними проти будівництва газопроводу "Північний потік-2". Крім того, у Єврокомісії з обережністю реагують на санкції США проти російського газопроводу.

В Євросоюзі стримано реагують на санкції США проти "Північного потоку-2" Уряд Німеччини незадоволений санкціями США проти "Північного потоку-2"
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