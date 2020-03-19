Европейские футбольные чемпионаты понесут убытки из-за остановки турниров

Фото: Больше всего потеряет чемпионат Англии (facebook.com/premierleague)

Ведущие лиги потеряют около 4 млрд евро

Пятерка ведущих футбольных чемпионатов Европы может потерять как минимум 4 млрд евро из-за паузы в сезоне, связанной с пандемией коронавируса. Об этом сообщает AFP со ссылкой на исследование агентства KPMG.

Больше всего недосчитается чемпионат Англии, который в оставшихся 92 матчах может недосчитаться до 1,25 млрд евро. Чемпионат Испании может потерять до 950 млн евро, Германии - до 750 млн евро, Италии - до 650 млн евро, Франции - до 400 млн евро.

При этом исследование не учитывает участие клубов этих чемпионатов в еврокубках, которые также прерваны из-за пандемии. В вышеуказанные суммы входят контракты на телевизионные трансляции, спонсорские соглашения, билеты и различные услуги, оказываемые зрителям во время матчей.

Напомним, ранее сообщалось, что долги "Манчестер Юнайтед" выросли из-за непопадания в Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне команда выступает в Лиге Европы. До паузы "красные" в первом матче 1/8 финала не испытали проблем с ЛАСКом, забив ворота австрийцев пять сухих мячей.

Кроме того, мюнхенская "Бавария" отчиталась о рекордных для клуба финансовых показателях по итогам прошлого 2018/19 сезона.