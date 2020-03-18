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Оставшиеся матчи АПЛ могут пройти без зрителей и на нейтральных полях

Новости » Спорт     18.03.2020 - 11:14
Оставшиеся матчи АПЛ могут пройти без зрителей и на нейтральных полях
Фото: (facebook.com/premierleague)

Разрабатывается план на оставшуюся часть сезона

Английская Премьер-лига (АПЛ) разрабатывает план на оставшуюся часть сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

Предполагается, что оставшиеся 92 матча состоятся при закрытых трибунах на нейтральном поле. При этом все матчи будут показаны в прямом эфире. На одном стадионе за день могут состояться несколько встреч, а команды будут играть через три дня.

Это связано с рисками, что АПЛ не сможет завершить сезон, поскольку им предстоит провести больше игр, чем в других европейских чемпионатах. На вынужденную паузу ушли также французская Лиги 1, испанская Примера, немецкая Бундеслига и итальянская Серии А.

Напомним, чемпионат Испании могут завершить досрочно из-за коронавируса.

Ранее УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Еврокубковые матчи, проведение которых было запланировано на текущей неделе, не состоятся.

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